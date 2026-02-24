mercoledì, 25 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseSi moltiplicano gli incontri per il NO al referendum sulla giustizia del...





Si moltiplicano gli incontri per il NO al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026

Bassa modeneseNovi di ModenaSoliera
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Il Comitato società civile per il NO propone incontri pubblici sabato 28 febbraio a Limidi di Soliera e sabato 7 marzo a Novi Modena. L’ingresso a entrambi gli incontri è libero e aperto a tutti.

Sabato 28 febbraio, alle ore 15.30 presso il centro sociale O.Perderzoli (via Papotti,10) a Limidi di Soliera discutono la dottoressa Paola Campilongo sostituta procuratrice della Repubblica presso la Procura di Modena–Comitato Giusto dire NO, e l’avvocato Simone Bonfante penalista del Foto di Modena-Comitato modenese VotaNO.

Sabato 7 marzo alle ore 15.30 press la sala Emmaus (via Grandi,46) a Novi di Modena, spiega le ragioni del No l’avvocato penalista del foro di Modena Cosimo Zaccaria intervistato da Maria Silvia Cabri giornalista de Il resto del Carlino e Notizie.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.