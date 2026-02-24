Moto contro camion a Calderara di Reno, muore un 33enne

La strada statale 568 – di Crevalcore è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni al km 37,480, in località Calderara di Reno, a causa di un incidente avvenuto intorno alle 11:00: il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante e una moto che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate provocando il decesso di un uomo di 33 anni. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i soccorsi sanitari.

h: 16:30

Anas comunica la riaperta al traffico della strada statale 568. Traffico regolare