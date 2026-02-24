Il Consiglio Comunale di Modena ha approvato la seconda variazione di bilancio del 2026

Dall’efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva modenese, con la sostituzione del sistema di illuminazione dello stadio Braglia e la nuova copertura delle piscine Dogali, agli impianti di raffrescamento di quattro nidi comunali. Sono questi alcuni degli investimenti che maggiormente caratterizzano la seconda variazione al bilancio 2026 approvata dal Consiglio comunale nella seduta di lunedì 23 febbraio.

Presentato in Aula dall’assessore al Bilancio Vittorio Molinari, il provvedimento, che aggiorna anche il Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, il Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2028 e il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali, ha avuto il voto a favore di Pd, Avs, Spazio democratico, M5S, Modena per Modena e il voto contrario di Fratelli d’Italia, Lega Modena, Forza Italia e Modena in ascolto. Astenuta Modena civica.

Complessivamente la manovra, per il 2026, ha un valore di circa 5 milioni di euro e vede un utilizzo di poco più di 4 milioni di euro di avanzo vincolato presunto.

Entrando più nel dettaglio di questa seconda variazione, per quanto riguarda la parte capitale, sull’annualità 2026 è stata approvato un adeguamento delle risorse precedentemente previste, pari a 3 milioni e 478 mila euro. Il principale apporto deriva dall’applicazione di avanzo vincolato presunto per 3 milioni e 63 mila euro.

Tra i principali nuovi interventi inseriti nel piano investimenti 2026-2028 spicca l’intervento di sostituzione del sistema di illuminazione dello stadio Braglia (1 milione e 300 mila euro di avanzo vincolato) necessario al fine di rispettare i requisiti richiesti dalla Lega di serie B e a garantire una maggiore efficienza energetica e una migliore resa illuminotecnica. Mentre 370 mila euro saranno investiti nella sostituzione della copertura pressostatica delle piscine Dogali.

Significativi anche gli investimenti delle scuole comunali, con 200 mila euro destinati alla realizzazione degli impianti di raffrescamento nei quattro nidi aperti in luglio e gestiti dalla Fondazione Cresci@mo: Gambero, Parco XXII Aprile, Piazza e Sagittario. Altri 154 mila euro finanzieranno lavorazioni impreviste e non preventivabili emerse nei lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico della scuola Guidotti Mistrali. Mentre 128 mila euro serviranno alla realizzazione del Tunnel mense. Per quanto riguarda il nuovo nido di via Magenta, la variazione prevede l’investimento di 50 mila euro per terminare il parcheggio di servizio alla struttura e 25 mila euro per il completamento dei vani destinati a cucina.

Per quanto riguarda la Polizia locale, viene incrementato di ulteriori 200 mila euro il capitolo dedicato all’acquisto e al rinnovo della strumentazione tecnica del corpo, tra i quali tre nuovi Velox aggiornati alle norme di recente emanazione del Mit, uno dei quali prenderà il posto di quello attualmente posizionato in tangenziale.

Inoltre, al fine di assicurare la piena coerenza e uniformità architettonico-edilizia dell’interno complesso delle Ex Fonderie, il provvedimento inserisce nel piano investimenti anche uno stanziamento di 169 mila euro per il rivestimento esterno della struttura a cui vendono destinati anche 145 mila euro di avanzo vincolato per i lavori di copertura del lotto 2B.

La variazione interviene anche sulla parte corrente, con una manovra complessiva che per l’annualità 2026 è di circa 2 milioni di euro, derivanti in larga parte dall’applicazione di avanzo vincolato presunto. Rientrano tra le principali voci quelle relative al settore Istruzione e Sport che includono l’adeguamento degli strumenti di programmazione per la gestione del nuovo nido di via Magenta da parte della Fondazione Cresci@mo con un trasferimento di 174 mila euro per il periodo settembre – dicembre 2026 e di 435 mila euro su base annua per il 2027 e il 2028. Mentre 68 mila euro di avanzo vincolato vengono applicati per far fronte alle spese di promozione del Progetto “Modena fa scuola”.

Per quanto riguarda il settore Cultura, Promozione della città e Centro storico, la variazione dispone l’applicazione di 50 mila euro di avanzo quale contributo del Comune dalla produzione di una serie televisiva sulla Famiglia Panini da parte della Indigo Film. Allo stesso modo opera una serie di variazioni in entrata e spesa in vista del versamento, da parte di Fondazione Modena e Camera di Commercio, di un contributo di 130 mila euro per lo stesso scopo che sarà poi versato dal Comune alla casa di produzione. In vista di due finanziamenti provenienti dal Ministero della cultura, viene inoltre incrementato di 194 mila euro il capitolo di bilancio dedicato alla gestione del sito Unesco.

Al fine di finanziare il cosiddetto “Bonus sociale rifiuti” e le altre agevolazioni collegate alla Tcp, vengono destinati al settore Ambiente e transizione ecologia 500 mila euro di Avanzo vincolato. Mentre altri 55 mila euro vengono dedicati al rimborso della Tcp alle scuole statali a seguito del contributo del Miur.

Infine, per quanto riguarda il settore Lavori pubblici, la seconda variazione applica, per l’annualità 2026, 500 mila euro di avanzo vincolato al finanziamento e all’esecuzione di interventi urgenti e non programmati relativi a opere edili (180 mila euro), opera a verde (180 mila euro) e opere stradali (140 mila euro). Viene inoltre adeguato, per 89 mila euro, lo stanziamento previsto per la progettazione esecutiva per i lavori strutturali al laghetto del parco Amendola sud.