Finale Emilia, durante un normale controllo gli trovano in auto nove coltelli

Ieri, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Finale Emilia, impegnata in un ordinario servizio di controllo del territorio, ha intercettato, nelle prime ore notturne, un’autovettura che procedeva lungo via Trento e Trieste, su cui viaggiano due giovani del posto.

Durante il controllo, il loro atteggiamento induceva i Carabinieri ad approfondire la verifica e la conseguente perquisizione personale e veicolare permetteva di rinvenire, addosso al passeggero, un coltello a lama fissa di 9 centimetri custodito alla cintura, mentre all’interno dell’auto, di sua proprietà, erano nascosti altri otto coltelli di varie tipologie, tra cui un modello a scatto e diversi serramanico.

Presso la sua abitazione, i Carabinieri rinvenivano un ulteriore pugnale tattico con lama di 4 centimetri, detenuto senza la prevista denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Tutto il materiale era oggetto di sequestro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e di quella Amministrativa per le valutazioni di competenza.

Il conducente del veicolo era privo, invece, della patente di guida, mai conseguita, ed era in possesso di una modica quantità di hashish: per lui sono scattate la sanzione per guida senza patente e la segnalazione alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. L’autovettura veniva sottoposta a fermo amministrativo.

Il proprietario del mezzo veniva denunciato per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere e sanzionato per incauto affidamento del veicolo.

L’intervento rientra nella costante attività di prevenzione e vigilanza svolta quotidianamente dai Carabinieri sul territorio, finalizzata a garantire sicurezza e legalità nelle comunità locali.