martedì, 24 Febbraio 2026
Finale Emilia, durante un normale controllo gli trovano in auto nove coltelli

Bassa modeneseCronacaFinale EmiliaIn evidenza Carpi
Tempo di lettura 1 min.
Ieri, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Finale Emilia, impegnata in un ordinario servizio di controllo del territorio, ha intercettato, nelle prime ore notturne, un’autovettura che procedeva lungo via Trento e Trieste, su cui viaggiano due giovani del posto.

Durante il controllo, il loro atteggiamento induceva i Carabinieri ad approfondire la verifica e la conseguente perquisizione personale e veicolare permetteva di rinvenire, addosso al passeggero, un coltello a lama fissa di 9 centimetri custodito alla cintura, mentre all’interno dell’auto, di sua proprietà, erano nascosti altri otto coltelli di varie tipologie, tra cui un modello a scatto e diversi serramanico.

Presso la sua abitazione, i Carabinieri rinvenivano un ulteriore pugnale tattico con lama di 4 centimetri, detenuto senza la prevista denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Tutto il materiale era oggetto di sequestro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e di quella Amministrativa per le valutazioni di competenza.

Il conducente del veicolo era privo, invece, della patente di guida, mai conseguita, ed era in possesso di una modica quantità di hashish: per lui sono scattate la sanzione per guida senza patente e la segnalazione alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. L’autovettura veniva sottoposta a fermo amministrativo.

Il proprietario del mezzo veniva denunciato per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere e sanzionato per incauto affidamento del veicolo.

L’intervento rientra nella costante attività di prevenzione e vigilanza svolta quotidianamente dai Carabinieri sul territorio, finalizzata a garantire sicurezza e legalità nelle comunità locali.

















Redazione 1

