Festa di primavera, oltre 3,5 mln di visite nei musei sci-tech della Cina

Top news by Italpress
Festa di primavera, oltre 3,5 mln di visite nei musei sci-tech della Cina

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I musei cinesi della scienza e della tecnologia hanno ricevuto oltre 3,5 milioni di visite durante i nove giorni di vacanza per la Festa di primavera, presentando al pubblico delle mostre a tema che hanno integrato conoscenza, intrattenimento ed esperienze culturali. Lo ha dichiarato ieri il China Science and Technology Museum (CSTM) di Pechino.

Lo stesso CSTM ha accolto più di 200.000 visitatori con eventi per celebrare l’Anno del cavallo, mentre i musei della scienza e della tecnologia in tutto il Paese hanno adattato le proprie attività al contesto locale, inaugurando una serie di eventi a tema scientifico che fondono la cultura dello zodiaco cinese, il patrimonio culturale immateriale e le tecnologie d’avanguardia.

Il CSTM ha affermato che nel 2026 guiderà i musei della scienza e della tecnologia del Paese a proseguire l’innovazione delle varie forme di divulgazione scientifica e a fornire servizi potenziati, con l’obiettivo di rafforzare le basi per l’autosufficienza nazionale in questi due ambiti.
