Cavriago: rubano capi d’abbigliamento all’interno del centro commerciale. Due uomini nei guai

Un pomeriggio di furti si è concluso con una denuncia a piede libero per due uomini colti in flagrante presso il centro commerciale “La Pianella“ di Cavriago. I Carabinieri della locale stazione, durante un intervento il 21 febbraio, hanno fermato i responsabili di un furto ai danni del punto vendita Coop, dal quale erano stati sottratti capi di abbigliamento, tra cui jeans, maglioni e biancheria intima, per un valore complessivo di circa mille euro.

I due soggetti, dopo aver compiuto il furto, hanno tentato la fuga salendo su un autobus diretto verso Reggio Emilia, prontamente intercettato dai Carabinieri grazie alla segnalazione di una dipendente del negozio derubato. I militari, intervenuti tempestivamente, hanno fermato il mezzo prima della partenza, bloccando i due uomini a bordo e recuperando l’intera refurtiva, poi restituita al negozio. L’operazione ha richiesto anche l’intervento dell‘unità del Nucleo Operativo Radiomobile per garantire il controllo e l’identificazione in sicurezza.

Gli accertamenti successivi hanno rivelato che i due individui, un venticinquenne e un trentaquattrenne originari del Marocco e senza fissa dimora in Italia, avevano già alle spalle numerosi precedenti specifici. Entrambi sono stati fermati e condotti in caserma per le formalità del caso. Alla luce delle prove raccolte e della denuncia presentata dal direttore del supermercato, i due uomini sono stati accusati di concorso in furto aggravato e deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Gli accertamenti proseguono nell’ambito delle indagini preliminari sotto il coordinamento del Procuratore Calogero Gaetano Paci, con l’obiettivo di determinare eventuali ulteriori responsabilità e il prosieguo giudiziario del caso.