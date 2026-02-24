Beccato dai carabinieri dopo aver forzato dieci garage condominiali tra Vignola e Spilamberto

Nella notte del 19 febbraio scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della

Compagnia di Sassuolo hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo italiano, di

36 anni, gravemente indiziato della commissione di dieci furti aggravati commessi all’interno di altrettanti garage pertinenziali ad abitazioni, nonché di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Dalla ricostruzione emergeva che l’indagato aveva forzato dieci garage condominiali

tra Vignola e Spilamberto, danneggiando le basculanti mediante il taglio della lamiera in

corrispondenza della maniglia, in modo da poter azionare il meccanismo di apertura ed

accedere agevolmente ai locali.

L’uomo aveva asportati utensili e attrezzature professionali, quali trapani, avvitatori,

flessibili, batterie e caricabatterie, nonché un monopattino elettrico, generi alimentari e

prodotti per la casa, per un valore complessivo di alcune migliaia di euro.

L’attività di monitoraggio dei Carabinieri consentiva di individuare, in concomitanza

con gli avvenuti furti, un veicolo sospetto in prossimità degli obiettivi colpiti, seguendo in

tempo reale gli spostamenti lungo l’asse Vignola–Spilamberto.

Intercettato nel territorio del Comune di Spilamberto, il conducente, al momento

dell’intimazione dell’alt, tentava la fuga percorrendo circa 13 chilometri ad elevata velocità

e ponendo in essere manovre pericolose per la circolazione, sino a raggiungere la frazione

Levizzano Rangone di Castelvetro di Modena, dove veniva raggiunto e bloccato in prossimità della propria abitazione.

Le immediate ricerche consentivano di rinvenire, a Spilamberto, all’interno di un suo

garage, gran parte della refurtiva, poi restituita ai legittimi proprietari.

Ulteriore materiale, ritenuto di presumibile provenienza illecita, veniva sottoposto a

sequestro, in attesa di accertamenti finalizzati all’individuazione degli aventi diritto.

All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale

di Modena convalidava l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura della

custodia cautelare in carcere. Si rammenta che la persona sottoposta a indagini deve considerarsi presunta innocente fino a sentenza irrevocabile di condanna.

Chiunque avesse subito furti in garage condominiali negli ultimi 40 giorni, è invitato a contattare la Tenenza di Vignola (059 771008) per eventuali segnalazioni o riconoscimento di quella refurtiva che, allo stato, è sequestrata ma senza attribuzione del legittimo proprietario.