Alcune chiusure programmate su Tangenziale e Ramo Verde

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 27 febbraio, sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri.

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, come di seguito indicato:

dalle 21:00 di questa sera, martedì 24, alle 5:00 di mercoledì 25 febbraio e dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 febbraio, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, in A14 Bologna-Taranto, immette sulla SS9 via Emilia, verso Modena. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale.

Dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo SS9 via Emilia, verso Bologna Borgo Panigale. Si precisa che la stazione di Bologna Borgo Panigale sarà raggiungibile dagli svincoli della SS9 via Emilia. In alternativa, dall’uscita 2 Borgo Panigale, proseguire sulla rotonda Benedetto Croce, su viale Alcide de Gasperi, percorrere la rotonda Fabio Taglioni e la SS9 via Marco Emilio Lepido.

Lo svincolo SP568 San Giovanni in Persiceto non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene dalla Tangenziale e sarà chiuso in entrata verso la stazione di Bologna Borgo Panigale.

Per chi proviene da Bologna città, sarà chiuso l’allacciamento dalla SS9 via Emilia sul Ramo Verde, verso la stazione di Bologna Borgo Panigale e Tangenziale.

Inoltre, chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, sulla Tangenziale di Bologna, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale.