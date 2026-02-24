Albinea, conto alla rovescia per l’arrivo di Dan Peterson al cinema Apollo

Mancano pochi giorni per l’arrivo ad Albinea di un grande ospite che sarà al cinema Apollo all’interno della rassegna “Tu sì che vali”. Venerdì 27 febbraio, alle ore 18.30, arriverà sulle nostre colline il grandissimo Dan Peterson per presentare il suo libro “L’ABC del basket”. Il coach dialogherà con Andrea Delmonte, Editor Libri Mondadori.

L’ingresso sarà libero e gratuito fino ad esaurimento posti e, all’interno del cinema Apollo, sarà presente un desk di vendita del libro. Chi volesse, al termine dell’iniziativa, potrà farselo autografare.

Il libro contiene i contributi di tanti grandi del basket come Gianmarco Pozzecco, Dino Meneghi, Mike D’Antoni, Ettore Messina, Vittorio Gallinari, Marco Mordente, Gigi Datome, Kyle Hines, Luca Banchi, Daniel Hackett, Marco Belinelli e Marco Bonamico.

Nel libro si parla della pallacanestro come sport in continua evoluzione, dal punto di vista fisico e atletico (e non solo), che però non può prescindere dai suoi punti fermi: i cosiddetti “fondamentali”, ovvero i movimenti e le tecniche da padroneggiare per poter scendere in campo a qualsiasi livello. Qual è la posizione corretta per il tiro in sospensione? Come posizionarsi per un taglia fuori? Come dare la giusta spinta e il tocco al palleggio? Come sfuggire al pressing senza perdere la palla? Quali sono le migliori soluzioni nell’uno contro uno per un esterno? E per un lungo? Dall’alto della sua esperienza trentennale in Italia e oltreoceano, coach Peterson risponde nel dettaglio a queste e a molte altre domande, applicate a ogni possibile situazione di gioco. Il volume è una miniera di risposte e consigli non solo per i giocatori alle prime armi, ma anche per i veterani che desiderano approfondire o perfezionare i più vari aspetti del proprio bagaglio tecnico.

Dan Peterson è stato allenatore della Virtus Bo­logna e dell’Olimpia Milano, vincitore di cinque scudetti, due coppe europee e tre Coppa Italia, nonché noto telecronista dello sport Usa, delle partite dell’Nba e, a partire dagli anni novanta, anche del wrestling in Italia, commentando su Italia 1 gli show della WWF/WWE prima e della WCW poi tra la fine degli anni ottanta e sul finire degli anni novanta. E’ stato immagine di famose campagne pubblicitarie tra cui, quella famosissima del Lipton Ice Tea. Da anni tiene corsi di Team Building, Coaching, Comunicazione e Sviluppo della Leadership.

Per info: 0522.590261 – biblioteca@comune.albinea.re.it.