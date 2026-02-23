Visita istituzionale del Comandante Militare Esercito “Emilia-Romagna” al Presidente della Regione

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha ricevuto in visita istituzionale il comandante Militare Esercito “Emilia-Romagna”, colonnello Nicola Perrone.

L’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e collaborazione, ha consentito un confronto sui principali ambiti di interesse comune tra le istituzioni, con particolare riferimento al ruolo dell’Esercito sul territorio, alle attività a supporto delle comunità locali e al dialogo con i giovani.

Nel corso del colloquio è stata condivisa l’attenzione verso iniziative di possibile interesse per il personale militare, quali il contributo alle politiche integrate di sicurezza, il sostegno ai percorsi di ricollocazione dei volontari congedati senza demerito e la protezione civile, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali.

Il Presidente e il Comandante hanno infine ribadito l’importanza di mantenere un costante rapporto di collaborazione e coordinamento, a beneficio del territorio e dei cittadini dell’Emilia-Romagna.