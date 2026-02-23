lunedì, 23 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeRegioneVisita istituzionale del Comandante Militare Esercito “Emilia-Romagna” al Presidente della Regione





Visita istituzionale del Comandante Militare Esercito “Emilia-Romagna” al Presidente della Regione

Regione
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha ricevuto in visita istituzionale il comandante Militare Esercito “Emilia-Romagna”, colonnello Nicola Perrone.

L’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e collaborazione, ha consentito un confronto sui principali ambiti di interesse comune tra le istituzioni, con particolare riferimento al ruolo dell’Esercito sul territorio, alle attività a supporto delle comunità locali e al dialogo con i giovani.

Nel corso del colloquio è stata condivisa l’attenzione verso iniziative di possibile interesse per il personale militare, quali il contributo alle politiche integrate di sicurezza, il sostegno ai percorsi di ricollocazione dei volontari congedati senza demerito e la protezione civile, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali.

Il Presidente e il Comandante hanno infine ribadito l’importanza di mantenere un costante rapporto di collaborazione e coordinamento, a beneficio del territorio e dei cittadini dell’Emilia-Romagna.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.