Ultimate frisbee: per PGS Smile Formigine ieri debutto storico nel campionato nazionale serie A

Una vittoria (10 mete fatte e 9 subite) contro Ufo Trento e una sconfitta (6-15) contro Bologna Flying Disc Redbulls.

È stato tutto sommato soddisfacente il debutto nel campionato open serie A di ultimate frisbee della PGS Smile Rams Blu, nata nel 2014 e alla sua prima stagione nel massimo campionato.

Il format del torneo consiste in due gironi (X e Y) composti da otto squadre. Al termine della fase a gironi le squadre sono ordinate in due classifiche.

Le prime quattro di ogni girone giocano quarti, semifinali e finali per il primo e ottavo posto nazionale, le altre per il nono e 16 esimo. Le ultime due retrocedono in serie B.

La PGS Smile Rams Blu, la cui spina dorsale è formata da giocatori formiginesi, punta alla salvezza. La polisportiva ha anche una seconda squadra di frisbee (Rams White), militante nella serie C.