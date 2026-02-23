lunedì, 23 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeFormigineUltimate frisbee: per PGS Smile Formigine ieri debutto storico nel campionato nazionale...





Ultimate frisbee: per PGS Smile Formigine ieri debutto storico nel campionato nazionale serie A

FormigineSport
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Una vittoria (10 mete fatte e 9 subite) contro Ufo Trento e una sconfitta (6-15) contro Bologna Flying Disc Redbulls.

È stato tutto sommato soddisfacente il debutto nel campionato open serie A di ultimate frisbee della PGS Smile Rams Blu, nata nel 2014 e alla sua prima stagione nel massimo campionato.

Il format del torneo consiste in due gironi (X e Y) composti da otto squadre. Al termine della fase a gironi le squadre sono ordinate in due classifiche.

Le prime quattro di ogni girone giocano quarti, semifinali e finali per il primo e ottavo posto nazionale, le altre per il nono e 16 esimo. Le ultime due retrocedono in serie B.

 

La PGS Smile Rams Blu, la cui spina dorsale è formata da giocatori formiginesi, punta alla salvezza. La polisportiva ha anche una seconda squadra di frisbee (Rams White), militante nella serie C.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.