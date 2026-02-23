Spilamberto, in Consiglio Comunale il regolamento relativo all’Albo dei Volontari Civici

Il Consiglio Comunale di Spilamberto discuterà questa sera del regolamento per l’istituzione dell’Albo dei Volontari Civici, un nuovo strumento pensato per valorizzare l’impegno dei cittadini che desiderano contribuire in modo concreto alla vita della comunità.

Dopo l’esperienza dei Patti dei Beni Comuni, il Comune di Spilamberto prosegue il proprio percorso di promozione della partecipazione attiva, riconoscendo il volontariato civico come una risorsa preziosa per rispondere ai bisogni del territorio e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

I cittadini iscritti all’Albo potranno essere coinvolti in attività di utilità sociale in diversi ambiti: dal supporto alle persone e alle fasce più fragili, alla scuola e all’educazione, dalla tutela dell’ambiente e dei beni comuni alla promozione culturale, fino al sostegno ai servizi comunali.

Il regolamento definisce in modo chiaro i requisiti per l’iscrizione e le modalità di partecipazione, nel rispetto della libera adesione dei volontari.

“Il Regolamento dell’Albo dei Volontari Civici – dichiara l’Assessore Babiloni – nasce da una proposta fatta in Consiglio dall’opposizione, che ci ha trovati subito favorevoli, risultato di una mozione approvata all’unanimità. Questo per dire che il tema del volontariato è un tema caro all’Amministrazione comunale tutta ed è sempre un grande piacere lavorare su progetti condivisi.

Crediamo che il volontariato civico sia uno strumento concreto per rafforzare la coesione sociale e per rendere i cittadini protagonisti delle scelte e delle azioni che riguardano il bene comune. Ci auguriamo una grande adesione e siamo ovviamente disponibili, noi e gli uffici, per fornire qualsiasi tipo di informazione”.

Per informazioni e dettagli www.comune.spilamberto.mo.it.