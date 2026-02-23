Soliera, alla vista dei carabinieri getta la cocaina in un cortile

Sabato scorso, a Soliera, un normale servizio di controllo del territorio si è trasformato in un intervento rapido ed efficace da parte dei Carabinieri della locale Stazione. I militari stavano transitando in una zona residenziale quando hanno notato un giovane, un cittadino tunisino, classe 2007, che percorreva la strada a bordo di un monopattino nei pressi della propria abitazione. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha improvvisamente accelerato, tentando di disfarsi di due piccoli involucri in cellophane lanciandoli nel cortile di un’abitazione adiacente.

Il gesto non è sfuggito ai Carabinieri che hanno immediatamente recuperato i due pacchetti al cui interno è stata rinvenuta cocaina per un peso lordo di 26,90 grammi, già suddivisa in 22 dosi termosaldate, un quantitativo compatibile con un’attività di spaccio al dettaglio. Il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Procura della Repubblica di Modena, informata dai Carabinieri di Soliera, ha disposto per il giovane – affetto da patologia a carattere trasmissibile – l’immediata liberazione ai sensi dell’art. 121 disp. att. c.p.p.

L’episodio si inserisce nell’attività quotidiana di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti svolta dall’Arma sul territorio, un impegno costante che continua a garantire sicurezza e presenza nelle comunità locali.