Riunioni “itineranti” per la Giunta della Camera di commercio dell’Emilia

EconomiaReggio Emilia
E’ partito il 23 febbraio dalla Barilla di Parma – e approderà in maggio al Tecnopolo di Reggio Emilia – il ciclo di riunioni che la Giunta della Camera di commercio dell’Emilia terrà nel 2026 nelle sedi di imprese e di enti legati al mondo dell’economia delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.

“Una modalità itinerante – sottolinea il Presidente dell’Ente camerale emiliano, Stefano Landi – che abbiamo scelto per dare un ulteriore segno di vicinanza alle imprese e ai territori sui quali ricade la nostra attività”.

“Stiamo vivendo – prosegue Landi – una fase complessa per l’economia italiana, con crescite molto modeste del Pil, andamenti altalenanti delle esportazioni e una produzione industriale che stenta a riprendersi; nei nostri territori le condizioni sono migliori, ma in uno scenario internazionale segnato da guerre, tensioni e nuovi dazi è molto più limitata anche la spinta propulsiva che l’economia emiliana ha storicamente assicurato allo sviluppo del Paese”.

“Proprio per questo – conclude Landi – come Camera di commercio abbiamo assicurato, in due anni, uno straordinario volume di risorse destinate agli investimenti delle imprese e a nuovi progetti camerali per lo sviluppo economico e, in questo contesto, si inserisce anche  la nuova modalità di svolgimento degli incontri della Giunta camerale, l’organismo deputato, in base ai programmi definiti dal Consiglio generale, ad assumere le decisioni più corrispondenti alle esigenze del sistema imprenditoriale”.

Il primo incontro della Giunta camerale a Reggio Emilia è in calendario, come si è detto, il 25 maggio al Tecnopolo.

















Redazione 1

