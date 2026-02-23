Nuovo regolamento per la Biglietteria del Teatro Comunale di Carpi

Entrerà in vigore tra poche settimane il nuovo Regolamento di biglietteria del Teatro Comunale di Carpi, approvato dal Consiglio comunale (con il voto a favore di Pd, Carpi a colori, Avs, Forza Italia, Carpi civica. Astenuti Fratelli d’Italia e Lega) nella seduta di giovedì 19 febbraio. Presentato in aula dall’assessore alla Cultura Giuliano Albarani, il nuovo regolamento semplifica il precedente, in vigore dal 2018, e introduce alcune novità con l’obiettivo, da un lato, di agevolare gli utenti e dall’altro di migliorare l’efficienza dell’ente.

Nel dettaglio, il documento, recependo la chiusura di InCarpi, assegna nuovamente alla sola Biglietteria tutte le funzioni di prenotazione e acquisto dei biglietti e introduce due novità importanti a vantaggio degli utenti: la possibilità di comprare fino a otto biglietti o abbonamenti per persona, invece degli attuali quattro, e l’abbassamento dell’età in cui ragazzi e ragazze possono entrare da soli, senza essere accompagnati di un adulto, portata a 14 anni dagli attuali 17. Soggetti esterni che organizzano eventi in Teatro potranno, inoltre, utilizzare la biglietteria, con personale proprio, per la vendita dei biglietti (senza costi a carico del Comune).

Le modifiche al regolamento della Biglietteria, spiega l’assessore Albarani, “sono il presupposto necessario e utile a una serie di innovazioni che introdurremo progressivamente per diversificare e arricchire ulteriormente la frequentazione del Teatro, con alcune azioni già programmate per il 2026/27 e rivolte ai più giovani e a persone con disabilità, e con format che danno la possibilità anche agli adulti, oltre che agli studenti, di visitare il teatro fuori dagli orari di spettacolo. Già l’avere riportato la biglietteria dentro al Teatro ha un significato rilevante, perché configura l’esperienza a teatro come esperienza integrata e stratificata, in cui si fa il biglietto, si può andare al guardaroba (che dalla prossima stagione sarà gratuito), si socializza, per assistere poi allo spettacolo”.

Nel Regolamento rimangono invece inalterate nella sostanza le regole ormai consolidate per l’acquisto di biglietti e abbonamenti che vengono semplificate, lasciando i principi essenziali ed eliminando le parti che possono cambiare nel tempo, per esempio: per quanto riguarda i criteri di determinazione delle tariffe, l’articolo specifica che il Teatro Comunale stabilisce ogni anno il costo di abbonamenti e biglietti e che questo dipende dalla qualità e quantità dei posti disponibili, ma elimina tutta la tabella che individuava puntualmente gli ordini di posti più o meno costosi, rimandando alle delibere di volta in volta approvate dalla Giunta e specificando che tutte le informazioni sui prezzi sono disponibili al pubblico sul sito del Teatro e sui materiali dedicati.