martedì, 24 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeEconomiaMercoledì a Modena convegno con il professor Stefano Zamagni su economia sociale...





Mercoledì a Modena convegno con il professor Stefano Zamagni su economia sociale e volontariato

EconomiaModenaSociale
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Unimore San Geminiano

Mercoledì 25 febbraio alle ore 17.30 presso l’Aula Convegni del Dipartimento di Giurisprudenza a Modena (via San Geminiano 3) si terrà il convegno aperto alla cittadinanza, moderato dalla giornalista Laura Solieri, dal titolo “Economia Sociale e Volontariato: una stessa origine, un impegno condiviso”, all’interno del programma di Modena Capitale Italiana del Volontariato (capitaleitalianavolontariato.it).

L’incontro è aperto dai saluti istituzionali della Prof.ssa Rita Cucchiara, Magnifica Rettrice dell’Università di Modena e Reggio Emilia, di Alberto Caldana presidente Csv Terre Estensi e Ruggero Cavani portavoce Forum Terzo Settore della provincia di Modena. Interverranno il professor Stefano Zamagni, la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano (in collegamento), il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, Chiara Tommasini presidente Csvnet, Gabriele Sepio segretario generale della Fondazione Terzjus, Simone Gamberini presidente di Legacoop e Stefano Granata presidente di Confcooperative Federsolidarietà.

L’elemento caratterizzante l’economia sociale, che la differenzia dal concetto tradizionale di economia, è da individuarsi nella ricerca di un modello economico che antepone la centralità della persona al mero profitto. Il suo fine non è solamente la remunerazione del capitale investito, ma si concentra verso l’utilità sociale, la sostenibilità economica, sociale e ambientale allo stesso tempo, attraverso l’applicazione di principi quali la solidarietà e la partecipazione democratica. Gli utili e i patrimoni generati vengono messi interamente, o in buona parte, a disposizione della collettività: l’economia sociale persegue l’interesse generale della comunità.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.