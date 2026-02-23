Mercoledì a Modena convegno con il professor Stefano Zamagni su economia sociale e volontariato

Mercoledì 25 febbraio alle ore 17.30 presso l’Aula Convegni del Dipartimento di Giurisprudenza a Modena (via San Geminiano 3) si terrà il convegno aperto alla cittadinanza, moderato dalla giornalista Laura Solieri, dal titolo “Economia Sociale e Volontariato: una stessa origine, un impegno condiviso”, all’interno del programma di Modena Capitale Italiana del Volontariato (capitaleitalianavolontariato.it).

L’incontro è aperto dai saluti istituzionali della Prof.ssa Rita Cucchiara, Magnifica Rettrice dell’Università di Modena e Reggio Emilia, di Alberto Caldana presidente Csv Terre Estensi e Ruggero Cavani portavoce Forum Terzo Settore della provincia di Modena. Interverranno il professor Stefano Zamagni, la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano (in collegamento), il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, Chiara Tommasini presidente Csvnet, Gabriele Sepio segretario generale della Fondazione Terzjus, Simone Gamberini presidente di Legacoop e Stefano Granata presidente di Confcooperative Federsolidarietà.

L’elemento caratterizzante l’economia sociale, che la differenzia dal concetto tradizionale di economia, è da individuarsi nella ricerca di un modello economico che antepone la centralità della persona al mero profitto. Il suo fine non è solamente la remunerazione del capitale investito, ma si concentra verso l’utilità sociale, la sostenibilità economica, sociale e ambientale allo stesso tempo, attraverso l’applicazione di principi quali la solidarietà e la partecipazione democratica. Gli utili e i patrimoni generati vengono messi interamente, o in buona parte, a disposizione della collettività: l’economia sociale persegue l’interesse generale della comunità.