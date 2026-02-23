I prezzi al consumo di gennaio a Bologna

Con ii rilascio dei dati di gennaio 2026 l’lstat avvia la diffusione degli indici dei prezzi al consumo secondo la versione 2 della classificazione ECOICOP, contestualmente al passaggio alla nuova base di riferimento 2025=100.

Nella citta di Bologna per ii mese di gennaio 2026 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile di +0,1% e un tasso tendenziale di +0,8%.

In gennaio sono in aumento su base annua le divisioni di “Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari” (+5,3%), “Servizi finanziari e assicurativi” (+3,8%), “Servizi di ristoranti e servizi di alloggio” (+3,2%), “Bevande alcoliche, tabacco e droghe” (+2,7%), “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+2,2%), “Servizi di istruzione” (+2,0%), “Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione” (+1,5%), “Sanita” (+1,3%), “Ricreazione, sport e cultura” (+1,1%) e “Abbigliamento e calzature” (0,5%); sono in diminuzione le divisioni “Trasporti”(-2,O %), “Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili” (-2,9%) e la divisione “lnformazione e Comunicazione” (-5,0%).