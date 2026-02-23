Giornate di Raccolta del Farmaco: a Modena raccolte 6.358 confezioni di medicinali che aiuteranno 3.895 persone

Sono oltre 6.300 (per la precisione 6.358) i farmaci donati dai cittadini e dalle farmacie della provincia di Modena durante le Giornate di Raccolta del Farmaco – che per questa 26^ edizione si sono tenute dal 10 al 16 febbraio – corrispondenti a un valore totale di 56.987 euro.

Un risultato che supera quello dell’edizione precedente – nel 2025 erano stati raccolti 5.796 medicinali, pari a 52.174 euro – facendo registrare un aumento netto di 562 unità, pari al 9,69%.

In Emilia-Romagna hanno aderito 577 farmacie (51 delle quali sul territorio modenese) e sono state raccolte oltre 6.2930 confezioni (pari a un valore di 586.997 euro) che contribuiranno a curare 45.254 persone aiutate da 210 realtà del territorio regionale.

In tutta Italia sono oltre 670.000, pari a un valore superiore a 6 milioni di euro, le confezioni di donate durante: i medicinali sosterranno 2.118 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico e aiuteranno almeno 502.000 persone indigenti.

Alla Raccolta hanno partecipato complessivamente 6.068 farmacie, più di 27.300 volontari e oltre 21.300 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato a Banco Farmaceutico oltre 910.000 euro.

Le GRF si sono svolte sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio di AIFA e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili. Intesa Sanpaolo è Partner Istituzionale dell’iniziativa. Le GRF sono realizzate grazie all’importante contributo incondizionato di DOC Pharma, EG STADA Group e DHL Supply Chain Italia e al sostegno di IBSA Italy, Piam Farmaceutici, Zentiva Italia e Krka Farmaceutici.

L’iniziativa ha ottenuto il supporto informativo di RAI per la Sostenibilità – ESG attraverso i canali editoriali Rai, ed è supportata da Mediafriends, La7, Sky per il sociale, Warner Bros. Discovery e Pubblicità Progresso.

È necessario continuare a sostenere Banco Farmaceutico al fine di supportare, così, le realtà assistenziali che si prendono cura dei bisognosi: nel 2025, 501.922 persone (8,5 residenti su 1.000, con un aumento dell’8,4% rispetto al 2024) si sono trovate in condizioni di povertà sanitaria. Significa che hanno dovuto chiedere aiuto per ricevere farmaci e cure che, altrimenti, non avrebbero potuto permettersi. A rivolgersi alle realtà assistenziali per ricevere farmaci e cure sono, prevalentemente, uomini (il 51,6% del campione, contro il 48,4% delle donne) e adulti (18-64 anni, pari al 58%). Resta particolarmente rilevante la quota di minori, che sono 145.557 (pari al 29%).

COME SOSTENERE BANCO FARMACEUTICO

✔ Sostegno Diretto – È possibile effettuare una donazione con PayPal, carta di credito o bonifico all’Iban IT23J0311002400001570013419, e destinando il proprio 5X1000 al C.F. 97503510154. Le donazioni aiuteranno a coprire le spese per la consegna dei farmaci. Per info: https://www.bancofarmaceutico.org/dona-ora

✔ Donazioni Aziendali – Invitiamo le aziende a contattarci scrivendo a silvia.bini@bancofarmaceutico.org

✔ Recupero Farmaci Validi – Per info su come donare i medicinali di cui non si ha più bisogno: https://www.bancofarmaceutico.org/cosa-facciamo/recupero-farmaci-validi

“Siamo felici del risultato della Raccolta, per il quale dobbiamo ringraziare tutti i volontari che vi hanno dedicato il proprio tempo, gli amici farmacisti – grazie ai quali, per la prima volta, abbiamo potuto superare le 6.000 farmacie coinvolte – le aziende che ci hanno sostenuto e centinaia di migliaia di donatori che si sono coinvolti con grande generosità. E siamo felici perché, al di là dell’esito, che è stato pure importante, si è trattato di un impegno collettivo, ampio e corale, tale da rappresentare un segno di speranza concreto e visibile per tutta la società”, ha affermato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico ETS.

“A Modena si è raggiunto un risultato importante – commentano Fabrizio Violi e Marco Bavutti, Presidenti rispettivamente di Federfarma Modena e dell’Ordine dei Farmacisti di Modena – e di questo siamo davvero felici. Una crescita nel numero di farmacie aderenti, nella mole di farmaci raccolti e, di conseguenza, nelle persone che si potranno aiutare.

Il nostro ringraziamento va ai tanti volontari che si sono impegnati nelle Giornate, ai cittadini che hanno contribuito con generosità e ai nostri colleghi, che hanno fornito un supporto fondamentale.

Iniziative come questa rappresentano la prova più tangibile del fatto che la rete delle farmacie rappresenta una risorsa fondamentale per il Paese, perché da queste passano non soltanto le attività consuete legate alla salute e al benessere, ma anche campagne solidali importanti per migliaia di persone. Continueremo a impegnarci in tal senso, perché crediamo nel nostro ruolo per la collettività”.

LE FARMACIE CHE HANNO ADERITO SUL TERRITORIO MODENESE:

Modena: Farmacia Beata Vergine del Popolo, Farmacia Bernasconi, Farmacia Buon Pastore, Farmacia Centro commerciale GrandEmilia, Farmacia Comunale del Pozzo, Farmacia Comunale I Portali, Farmacia Comunale La Rotonda, Farmacia Comunale Modena Est, Farmacia Comunale Modena Ovest, Farmacia Comunale Le Torri, Farmacia Comunale Vignolese, Farmacia Della Bona, Farmacia Galilei, Farmacia Modena 55, Farmacia Montegrappa, Farmacia San Faustino, Farmacia San Marco

Carpi: Farmacia del Popolo, Farmacia della Speranza, Farmacia dell’Assunta, Farmacia San Marino, Farmacia Santa Caterina, Farmacia Sigonio, Farmacia dell’Ospedale

Sassuolo: Antica Farmacia Pacchioni, Farmacia Comunale San Giorgio, Farmacia Comunale Sant’Agostino, Farmacia Franzoni, Farmacia San Michele

Finale Emilia: Farmacia del Cuore, Farmacia Negrini, Farmacia Puviani, Farmacia Zona

Formigine: Farmacia Artemisia, Farmacia Formigine, Farmacia Nuova Tavella, Farmacia San Silvestro

Mirandola: Farmacia del Borghetto, Farmacia di Quarantoli, Farmacia Veronesi

Castelfranco Emilia: Farmacia del Corso, Farmacia Magno

Maranello: Farmacia Caselli, Farmacia Santa Rita

Castelnuovo Rangone: Farmacia comunale Carlo Urbani

Montecreto: Farmacia Montecreto

Nonantola: Farmacia Comunale Sant’Anselmo

Pavullo: Farmacia Le Arcate

San Felice sul Panaro: Farmacia Fregni

Soliera: Farmacia San Bartolomeo

Spilamberto: Farmacia Violi

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet del progetto, all’indirizzo www.bancofarmaceutico.org o inviare una e-mail a modena@bancofarmaceutico.org.