lunedì, 23 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaDue stranieri arrestati a Bologna durante i servizi antidroga dei carabinieri





Due stranieri arrestati a Bologna durante i servizi antidroga dei carabinieri

BolognaCronaca
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

I Carabinieri della Stazione Bologna hanno arrestato un 29enne e un 37enne, tunisini, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati eseguiti durante un servizio antidroga che i militari stavano effettuando nel centro cittadino, con particolare riferimento al Parco della Montagnola per verificare la presenza di persone dedite alla vendita di sostanze stupefacenti.

Alla vista dei due soggetti che si stavano aggirando con fare sospetto, avvicinandosi ad altri avventori del parco, i Carabinieri li hanno identificati e perquisiti. Le operazioni di ricerca sono terminate col ritrovamento di una trentina di grammi di hashish, una dose di cocaina e un centinaio di euro in contanti che il 37enne occultava nel tutore della spalla. Il materiale rinvenuto dai Carabinieri è stato sequestrato.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, i presunti responsabili sono stati accompagnati in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto e il contestuale processo con rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e in attesa della sentenza che è stata posticipata, i due tunisini sono stati rimessi in libertà e, su disposizione del Giudice, accompagnati in un Centro di permanenza per il rimpatrio.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.