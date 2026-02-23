Atti persecutori nei confronti della ex moglie: 43enne arrestato a Reggio dalla Polizia di Stato

Nei giorni scorsi, operatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia hanno tratto in arresto un uomo, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa il 20 febbraio scorso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia.

Il destinatario del provvedimento è un 43enne di origini campane, volto già noto alle forze di polizia per via di alcuni precedenti penali, il quale risulta indagato per il reato di atti persecutori che sarebbero stati compiuti nei confronti della ex moglie non più convivente con cui, al culmine di ripetuti atteggiamenti intimidatori e aggressivi, si era separato nel 2025.

Nello specifico l’uomo, sia prima che dopo la separazione legale, avrebbe posto in essere ripetutamente comportamenti aggressivi e vessatori nei confronti della ex moglie con continui insulti, minacce anche di morte, appostamenti con cui controllava ossessivamente i movimenti della persona offesa, arrivando in alcune occasioni persino ad aggredire fisicamente e minacciare di morte anche colleghi e amici della donna.

Sulla base di quanto sopra ed in considerazione dei ripetuti atti di violenza fisica e verbale perpetrati nei confronti della ex moglie, la quale molto spaventata per la sua incolumità aveva deciso di chiedere aiuto e denunciare il tutto alla Polizia di Stato, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, su richiesta della Procura della Repubblica, diretta dal dott. Calogero Gaetano Paci, ha emesso nei confronti del 43enne un’ordinanza di applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

In virtù di ciò, i poliziotti della Squadra Mobile di Reggio Emilia sono riusciti a rintracciare il 43enne e lo hanno immediatamente tratto in arresto e successivamente accompagnato presso la sua abitazione in esecuzione del predetto provvedimento.