Al Teatro Celebrazioni di Bologna ‘Gisellə’ firmato da Nyko Piscopo

Il mito romantico per antonomasia rivive nel balletto Gisellə firmato da Nyko Piscopo. L’appuntamento con questa inedita visione coreografica, che rientra nella Stagione di Danza del Teatro Celebrazioni di Bologna, è per venerdì 27 febbraio alle ore 21.00 con la Cornelia Dance Company.

Nella reinterpretazione del coreografo napoletano, il tema dell’amore si eleva oltre i confini di genere, il pregiudizio e l’inganno, calandosi in un presente ancora segnato dallo stigma. In questa rilettura, la fisicità dei danzatori evoca un’atmosfera che trascende il linguaggio classico pur custodendone l’intera potenza emotiva. Gli interpreti diventano così protagonisti di un capolavoro intramontabile, capace di rigenerarsi attraverso il vocabolario elegante e materico di Piscopo.

La sinergia tra le arti è il fulcro della creazione di Nyko Piscopo. Accanto al coreografo, Luca Canciello firma le musiche originali e il sound design, mentre la componente visiva è affidata al video artist Andrea De Simone (aka Desi). Le scene sono curate da Paola Castrignanò, i costumi da Daria D’Ambrosio e gli abiti presenti in video da Pina Raiano.

Tredici sono i danzatori coinvolti in un dialogo continuo tra palco e schermo: agli otto interpreti dal vivo – Mimmina Ciccarelli, Nicolas Grimaldi Capitello, Leopoldo Guadagno, Eleonora Greco, Raffaele Guarino, Francesco Russo, Sara Ofelia Sonderegger, Matilde Valente – si affiancano, nella dimensione video, Marina Iorio, Giuseppe Li Santi, Samantha Marenzena, Rita Pujia e Chiara Saracco, completando così il cast corale dello spettacolo.

Gisellə è una produzione Cornelia Dance Company, realizzata in collaborazione con Scenario Pubblico / Centro di Rilevante Interesse Nazionale per la Danza e con il supporto di Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto, Asti Teatro e Officine San Carlo.

Cornelia Dance Company è una compagnia di danza contemporanea nata nel 2019 dall’incontro artistico di Nyko Piscopo, Nicolas Grimaldi Capitello, Eleonora Greco, Leopoldo Guadagno e Francesco Russo. Dal 2021 è riconosciuta dal Ministero della cultura come Organismo di Produzione della Danza Under 35 e, dal 2023, gode del sostegno della Regione Campania.

