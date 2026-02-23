lunedì, 23 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaAl Duse di Bologna ‘Otello’ con Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio





Al Duse di Bologna ‘Otello’ con Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio

BolognaTeatro
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Dal 27 febbraio al 1° marzo va in scena al Teatro Duse di Bologna (ore 21, domenica ore 16) ‘Otello’ di William Shakespeare con Giorgio Pasotti alla regia e nel ruolo di Iago e Giacomo Giorgio in quello del Moro di Venezia.

Al centro della tragedia, Otello, incapace di gestire le emozioni, capitano coraggioso e leale, ma marito insicuro che uccide la moglie Desdemona e poi mette fine alla sua stessa vita, per gelosia e per possesso, “come i lui di oggi e come i lui di domani, se non si educano le nuove generazioni”. Da qui, infatti, l’urgenza dello spettacolo. Giorgio Pasotti si interroga sulla forza di un grande classico come il testo shakespeariano, capace di parlare alle giovani coscienze, di insegnare attraverso la morale, di mostrare senza mediazioni tecnologiche il dolore e lo sgomento per la vita non rispettata.

Dopo cinque secoli quest’opera ci mette ancora di fronte a una realtà malata e incattivita – dice Pasotti – l’Otello è tragicamente attuale”. Attualità che Pasotti affida, non a caso, ad un giovane talento come quello di Giacomo Giorgio, amato dal grande pubblico per la sua interpretazione nella serie ‘Mare fuori’.

Lo spettacolo si avvale della drammaturgia di Dacia Maraini che muove attraverso il filo conduttore di una violenza che cresce senza motivo alcuno, dell’illusione del possesso.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.