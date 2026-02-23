A bordo di un’auto rubata tenta di fuggire dalle Volanti, arrestato

Questa notte, intorno alle 02:30, gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia, impegnati nel consueto controllo notturno del territorio, hanno individuato in via Gramsci un‘auto che, alla vista della pattuglia, ha accelerato bruscamente nel tentativo di fuggire.

Immediatamente, i poliziotti si sono lanciati all’inseguimento del veicolo, il cui conducente ha adottato una guida estremamente spericolata. Nel corso dell‘operazione, è stato accertato che l’auto risultava rubata. Dopo pochi minuti di inseguimento ad alta velocità, il fuggitivo ha arrestato la corsa nei pressi di Piazzale Europa.

Scendendo dal veicolo, ha cercato di scappare a piedi, ma gli operatori lo hanno fermato rapidamente nonostante la sua accanita resistenza. L’uomo ha tentato ripetutamente di aggredire gli agenti con calci e pugni. Una volta ripristinata la calma, l’individuo è stato identificato come un 31enne di origine tunisina, noto alle forze dell‘ordine per diversi precedenti penali.

Subito condotto in Questura per ulteriori accertamenti, al termine delle verifiche il giovane è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per l‘accusa di ricettazione. È stato quindi posto a disposizione dell‘Autorità Giudiziaria. Questa mattina si è svolta l’udienza di convalida durante la quale è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell‘obbligo di firma giornaliero.