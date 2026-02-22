domenica, 22 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeMeteoPrevisioni meteo Emilia Romagna, lunedì 23 febbraio 2026





Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 23 febbraio 2026

Meteo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Cielo irregolarmente nuvoloso per il transito di velature medio alte; al mattino e nelle ore serali e notturne visibiilità ridotta per la presenza di locali foschie sulle aree di pianura in prossimità del Po.

Temperature minime in aumento, comprese tra 3 e 6 gradi, di qualche grado superiori nei principali centri urbani; massime in locale aumento sul settore centro-occidentale, comprese tra 11 e 15 gradi. Venti deboli, di direzione variabile, con temporanei rinforzi da sud-ovest, nelle prime ore della giornata, lungo le aree di crinale. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.