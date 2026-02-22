domenica, 22 Febbraio 2026
Alcune chiusure programmate sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo 11 San Vitale.

Sempre in Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 25 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Antonio Lecchi, via Cristoforo Colombo, rotonda Arnaldo Forni, via Paolo Fortunati, rotonda Bruno Gualandi, via Antonio Baldacci/Nuova Roveretolo, rotonda Luigi Antonio Amedeo di Savoia-Aosta Duca degli Abruzzi, via Francesco Zanardi, via Umberto Terracini, rotonda Tommasina Guidi, rotonda 35esimo Reggimento Fanteria Pistoia, viale Vittorio Sabena, via Prati di Caprara, rotonda Luciano Romagnoli, viale Palmiro Togliatti, rotonda Battaglia di Casteldebole, rotonda Benedetto Croce e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.

Sarà chiuso lo svincolo 4 via del Triumvirato, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, si potrà uscire ai seguenti svincoli: per chi proviene da San Lazzaro/A14: svincolo 5 Quartiere Lame; per chi proviene da Casalecchio/A1: svincolo 4 bis Aeroporto Marconi.

 

















