sabato, 21 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressTurismo, a gennaio presenze +6% su base annua. Santanchè “Crescita solida”





Turismo, a gennaio presenze +6% su base annua. Santanchè “Crescita solida”

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Turismo, a gennaio presenze +6% su base annua. Santanchè “Crescita solida”

ROMA (ITALPRESS) – L’inizio del 2026 è molto promettente per il turismo italiano: gennaio mostra un +6,07% delle presenze e un +4,28% degli arrivi rispetto allo stesso mese del 2025. A rilevarlo è un’analisi dell’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo su dati ricavati dalla piattaforma “Alloggiati Web” del Ministero dell’Interno.
“Una crescita che si consolida anche nei mesi meno canonici, a testimonianza di un’offerta sempre più destagionalizzata e a riprova del fatto che l’Italia sa essere attrattiva in qualsiasi periodo dell’anno – commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè -. Siamo certi che il traino di un grande evento sportivo come le Olimpiadi invernali Milano Cortina rappresenterà un ulteriore contributo a questa tendenza positiva. Questi numeri – conclude il ministro Santanchè – confermano la vitalità del settore e il suo potenziale per continuare a svilupparsi nei prossimi mesi”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.