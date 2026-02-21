Trovato in macchina con la droga, a casa ne aveva più di mezzo chilo: arrestato 21enne

Nella prima serata di ieri, intorno alle ore 20:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia, impegnati in un consueto servizio di pattugliamento del territorio, procedevano al controllo di un’autovettura che transitava in via Melato.
All’interno dell’auto vi era soltanto il conducente, subito identificato per un 21enne reggiano, che sin dal primo momento si mostrava molto insofferente alle attività di controllo effettuate dagli agenti della Polizia di Stato.
Insospettiti da questo atteggiamento, gli agenti decidevano di effettuare un controllo maggiormente approfondito all’interno dell’abitacolo. L’attività dava esito positivo in quanto, occultati all’interno dell’auto, venivano rinvenuti circa 52 grammi di marijuana e 112 grammi di hashish oltre che la somma di denaro contante di 1.165 euro suddivisa in banconote di diverso taglio.
A quel punto i poliziotti della Questura reggiana decidevano di estendere le attività di perquisizione all’interno dell’abitazione del 21enne. Anche questa attività dava esito positivo poiché, all’interno della sua camera da letto, venivano rivenuti circa altri 600 grammi di hashish e 28 grammi di marijuana oltre che un’altra somma di denaro contante di 1.285 euro.
Sulla base di cio, il 21enne e’ stato immediatamente tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. Tutta la droga rinvenuta, invece, veniva immediatamente sottoposta a sequestro.