Scontro tra due auto questa mattina in via Cialdini a Modena, numerosi feriti

Questa mattina intorno alle 5:00, i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti in Viale Cialdini a Modena per un grave incidente stradale tra due autovetture che ha coinvolto complessivamente sette persone.

Al loro arrivo, i soccorritori si sono trovati di fronte a una situazione particolarmente critica, poiché gli occupanti di uno dei veicoli erano intrappolati all’interno dell’abitacolo. Per liberarli, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato attrezzature idrauliche come cesoie e divaricatori, riuscendo così a tagliare le lamiere e a estrarre in sicurezza cinque persone rimaste bloccate.

Una volta liberate, le vittime sono state immediatamente affidate alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul luogo con diverse ambulanze e mezzi di soccorso. L’intervento ha consentito non solo di prestare assistenza ai feriti, ma anche di mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti. La Polizia Locale è intervenuta per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e per gestire il traffico.

















