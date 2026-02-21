sabato, 21 Febbraio 2026
Sassuolo: continuano i lavori di manutenzione delle alberature in città

Proseguono i lavori di manutenzione delle alberature della città che maggiormente necessitano di interventi di potatura.

Questa settimana le squadre che operano su due appalti differenti hanno concluso i lavori in via Palestrina ed in viale Torino, oltre ad aver proseguito gli interventi viale Monteverdi che si concluderanno entro lunedì 23 febbraio.

Salvo avverse condizioni meteo o impedimenti tecnici la prossima settimana, da lunedì 23 a sabato 28 febbraio, la prima delle due squadre avvierà le potature in viale Bari, mentre la seconda squadra  avvierà gli interventi in viale della Pace (sempreverdi radicati nel tratto compreso tra via Circonvallazione e via Gioacchino Rossini). I lavori inizieranno dalla parte Sud della via.

 

 

















