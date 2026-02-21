San Giovanni in Persiceto, due arresti per spaccio di droga

I Carabinieri del Nucleo Operativo di San Giovanni in Persiceto, hanno arrestato un 39enne e un 33enne marocchini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo durante un controllo del territorio finalizzato al contrasto e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. Durante il servizio, i militari operanti hanno identificato i due soggetti a bordo della loro autovettura e all’interno della quale i Carabinieri hanno trovato circa 3 grammi di cocaina e 160 euro in contanti.

A quel punto, i militari hanno proseguito le operazioni di ricerca nell’abitazione dei due uomini e durante la perquisizione domiciliare hanno rinvenuto ulteriori 10 grammi sempre di cocaina e la somma in denaro di circa 3.000,00 euro in contanti. Alla luce di quanto indicato, il 39enne e il 33enne sono stati arrestati dai Carabinieri e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, trattenuti in camera di sicurezza in attesa del processo con il giudizio direttissimo. Lo stupefacente e il denaro rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro dai Carabinieri.