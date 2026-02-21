sabato, 21 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaSan Giovanni in Persiceto, due arresti per spaccio di droga





San Giovanni in Persiceto, due arresti per spaccio di droga

BolognaSan Giovanni in Persiceto
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

I Carabinieri del Nucleo Operativo di San Giovanni in Persiceto, hanno arrestato un 39enne e un 33enne marocchini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo durante un controllo del territorio finalizzato al contrasto e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. Durante il servizio, i militari operanti hanno identificato i due soggetti a bordo della loro autovettura e all’interno della quale i Carabinieri hanno trovato circa 3 grammi di cocaina e 160 euro in contanti.

A quel punto, i militari hanno proseguito le operazioni di ricerca nell’abitazione dei due uomini e durante la perquisizione domiciliare hanno rinvenuto ulteriori 10 grammi sempre di cocaina e la somma in denaro di circa 3.000,00 euro in contanti. Alla luce di quanto indicato, il 39enne e il 33enne sono stati arrestati dai Carabinieri e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, trattenuti in camera di sicurezza in attesa del processo con il giudizio direttissimo. Lo stupefacente e il denaro rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro dai Carabinieri.

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.