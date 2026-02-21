sabato, 21 Febbraio 2026
Polizia Locale, gli agenti bolognesi alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026

Bologna
Tempo di lettura Less than 1 min.
Ci sarà anche la Polizia Locale bolognese alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 in programma a Verona nel prossimo fine settimana. I nostri agenti infatti, andranno a rinforzare i servizi di viabilità predisposti insieme ai colleghi della città scaligera.

La partenza degli agenti bolognesi è prevista per oggi sabato 21 febbraio dal comando di via Ferrari 42 per essere sul posto a Verona intorno alle 14.

Tra agenti e ufficiali, saranno in totale ventiquattro le unità impiegate nel fine settimana: otto in servizio il sabato dalle 12 alle 22 (orario di servizio a Verona dalle 14 alle 20) e sedici la domenica, suddivisi in otto dalle 12 alle 22 (orario di servizio a Verona dalle 14 alle 20) e altri otto dalle 16 alle 2 (orario di servizio a Verona dalle 18 alle 24).

Oltre a questa spedizione, il prossimo 6 marzo altri agenti della Polizia Locale di Bologna partiranno nel pomeriggio alla volta di Verona per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi.

















