L’Auditorium di Mirandola ospiterà il primo spettacolo di Edoardo Prati

Nell’ambito della stagione 25-26, a cura di ATER Fondazione, l’Auditorium di Mirandola ospiterà mercoledì 25 febbraio il primo spettacolo di Edoardo Prati, giovane divulgatore culturale diventato famoso sui social media per la sua passione per i classici. Lo spettacolo dal titolo Cantami d’amore è un viaggio tra parole e musica, tra versi immortali e pensieri contemporanei.

Cantami d’amore è il primo spettacolo di Edoardo Prati, classe 2004, studente che traduce la vita attraverso la sua passione: i grandi classici della letteratura. Dopo aver conquistato tutte le generazioni sui social con quasi 1 milione di followers, Edoardo porta sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto e intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore.

Lo spettacolo mescola in maniera unica e delicata la visione delle cose di Edoardo alle pagine più belle della letteratura classica e della musica da Tasso a Battiato. Siamo parte di un mosaico esteso e secolare, non siamo i primi e non saremo gli ultimi in balia dell’ingovernabilità e delle contraddizioni dei sentimenti. Dopotutto L’amore è la cosa meno fascista che esista. L’amore è la cosa più politica.

Edoardo Prati è un giovane appassionato di studi classici che ha trovato sui social un modo innovativo e dinamico pe condividere la sua passione. Dall’antica Grecia a Roma, fino ai grandi pensatori moderni, Edoardo offre ai suoi follower inediti spunti di riflessione collegando epoche diverse svelando l’inaspettata attualità del pensiero antico. Il suo talento è quello di rendere accessibili a tutti, attraverso i social, temi e pensieri complessi aprendo al suo pubblico le porte non solo dei classici della letteratura ma anche di filosofia, storia, arte e musica.

Lo spettacolo è scritto da Edoardo Prati, Manuela Mazzocchi e Enrico Zaccheo, la regia è di Enrico Zaccheo.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Aula Magna Rita Levi Montalcini

Via 29 Maggio, 4 Mirandola

ORARI

Lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 – 19.00. Nei giorni di spettacolo ore 17.00-21.00

Prenotazioni via e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it e telefoniche inviando un messaggio

WhatsApp al numero 333.2455605 oppure telefonando al numero 0535.22455

Vendita biglietti online su vivaticket.com

Biglietti Da €15 a €13

Per info: www.ater.emr.it