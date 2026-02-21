La Polizia Stradale di Bologna individua un’auto rubata con a bordo diamanti e arnesi da scasso

La Polizia di Stato di Bologna all’esito di un quotidiano controllo in ambito autostradale ha individuato una autovettura rubata con all’interno diamanti e arnesi da scasso.

È accaduto nella tarda serata del 15 febbraio scorso, nel corso della continua attività di controllo e vigilanza stradale svolta dalla Sottosezione Polizia Stradale di Bologna, impegnata nell’attività di pattugliamento e vigilanza lungo le Autostrade A1, A14 e tangenziali.

Domenica sera, all’altezza del km 186 carreggiata nord dell’autostrada A1, i poliziotti della sottosezione autostradale di Bologna Sud hanno intimato l’alt ad un SUV con a bordo tre occupanti. Questi ultimi, però, anziché rallentare, sono scesi precipitosamente dall’auto lasciandola in mezzo alla carreggiata e si sono dati alla fuga nei campi adiacenti.

Mentre veniva diramata a tutte le Forze di Polizia la nota di ricerca dei tre soggetti, gli Agenti della Polstrada già dai primi controlli a bordo del veicolo hanno immediatamente compreso i motivi della fuga.

A bordo dell’auto, risultata rubata nella provincia di Bergamo alla fine del mese di gennaio, sono stati rinvenuti, infatti, degli astucci contenti cinque diamanti. Il portabagagli dell’auto, inoltre, era pieno di attrezzi da scasso di particolare potenza, quali un flessibile ed una trancia pneumatica, oltre ai “soliti” cacciaviti e piedi di porco di grosse dimensioni.

Sono state trovate anche numerose targhe di autovetture sulle quali sono in corso ulteriori verifiche.

Continuano le attività di ricerca dei fuggitivi, verosimilmente provenienti da fuori regione.