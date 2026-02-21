sabato, 21 Febbraio 2026
Chiusure programmate tratto tra allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano, nei seguenti giorni e orari:

  • dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 febbraio;
  • dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 febbraio;
  • dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 febbraio.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Campogalliano, sulla A22, percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13bis, SP105, SS468, via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma ed entrare in A1 a Reggio Emilia, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

















