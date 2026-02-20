Tutela dell’ambiente, a Bologna la Polizia Locale denuncia un uomo per abbandono di rifiuti pericolosi

Ci sono volute un paio di settimane di indagini, ma alla fine il responsabile di un abbandono di rifiuti pericolosi è stato individuato. Il fatto si riferisce alla fine del mese di gennaio, quando gli agenti del reparto Ambientale della Polizia Locale hanno avviato un’accurata indagine per venire a capo del responsabile dell’abbandono di rifiuti, classificati come pericolosi, nel quartiere Borgo Panigale.

Gli operatori si sono avvalsi delle immagini di telecamere della zona, che hanno ripreso un furgone con due uomini a bordo mentre abbandonavano, in un parcheggio nell’area di via Casteldebole, fusti per circa 150 litri di olio motore esausto fortemente inquinante. Le ricerche hanno quindi portato alla denuncia, secondo quanto previsto dal testo unico sull’ambiente, di un cittadino italiano di 20 anni residente in zona. Il furgone utilizzato per commettere il reato, di proprietà dell’uomo, è stato sequestrato per la successiva confisca. L’autore del reato ora rischia da uno a cinque anni di reclusione

“Ringrazio la nostra Polizia Locale per il lavoro di indagine svolto_aggiunge l’assessora alla Sicurezza urbana integrata Matilde Madrid_ che conferma attenzione e competenza nel contrastare comportamenti che compromettono il bene comune e che mettono a rischio la salute collettiva. La tutela dell’ambiente è parte integrante della sicurezza urbana e della qualità della vita nei nostri quartieri.”