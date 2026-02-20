Sbaracco Day, l’appuntamento con lo shopping reggiano di qualità

È tempo di Sbaracco per i commercianti del centro storico e CNA Turismo e Commercio Reggio Emilia, che da diciannove edizioni organizza la giornata più conveniente che ci sia. La formula vincente dello Sbaracco Day è ribassare ulteriormente i prezzi degli articoli della stagione appena conclusa, per aiutare i commercianti a chiudere il periodo dei saldi con vendite maggiori. In tutti i negozi aderenti del centro storico di Reggio Emilia, sabato 28 febbraio, per tutto il giorno, sarà possibile fare acquisti a prezzi vantaggiosi e competitivi.

“Continuiamo a credere nello Sbaracco Day – afferma Annarella Ferretti, presidente CNA Commercio Reggio Emilia – perché, oltre ad essere un’iniziativa per aiutare i nostri commercianti, è anche un modo per attrarre persone in centro storico e dimostrare che è ancora possibile valorizzarlo con eventi per la cittadinanza.”

Sono una sessantina i negozi aderenti, a dimostrazione che l’iniziativa, ideata da CNA e CNA Turismo e Commercio Reggio Emilia, con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia e con il sostegno di Assicoop Emilia Nord, è entrata ormai nella tradizione cittadina. Sono tanti gli affezionati alla giornata di shopping targata CNA ma si sono aggiunti anche nuovi nomi, soprattutto in ambito vintage. La scelta sarà vasta tra abbigliamento uomo, donna, bimbo, calzature, ma anche erboristeria, casalinghi, ottica, profumeria, biancheria e arredamento, elettrodomestici, bigiotteria e accessori.

Le vie interessate dallo Sbaracco sono: Corso Garibaldi, Isolato San Rocco, Piazza del Monte, Piazza della Vittoria, Piazza Prampolini, Piazza San Prospero, Via Broletto, Via Calderini, Via Crispi , Via Croce Bianca, Via dei Due Gobbi, Via Emilia S. Pietro, Via Emilia S. Stefano, Via Farini, Via Fornaciari, Via Franzoni, Via Guidelli, Via Guido da Castello, Via Panciroli, Via del Torrazzo, Via Roma, Via Toschi.