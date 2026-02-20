venerdì, 20 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeAppuntamentiSabato 21 febbraio a Montecavolo è in programma il “CarnevaLove”





Sabato 21 febbraio a Montecavolo è in programma il “CarnevaLove”

AppuntamentiQuattro CastellaReggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sabato 21 febbraio a Montecavolo è in programma il “CarnevaLove” Un pomeriggio di festa pieno di colori nel centro del paese, con carri, maschere, sfilate, merende, giochi e spettacoli. Il Carnevale – inizialmente programmato per sabato 14, giorno di San Valentino, poi posticipato per maltempo – viene realizzato grazie alla collaborazione e partecipazione della scuola dell’infanzia parrocchiale “Don Silvio Castagnini”, della scuola dell’infanzia “L’albero delle farfalle”, della Proloco Matildica, del Giardino di San Giuseppe e delle Parrocchie di Montecavolo e Salvarano, con il patrocinio del Comune di Quattro Castella.

Il ritrovo per i partecipanti è fissato per le 14.45 di sabato presso la parrocchia di Montecavolo (per i bambini più piccoli, anche presso la scuola Don Silvio Castagnini). Il cortile parrocchiale sarà animato in attesa di salire sui carri e partire in corteo lungo le vie del paese. Alle 15.15 l’avvio della sfilata dei carri dalla parrocchia a piazza del Cantone, dove è in programma lo spettacolo dei giovanissimi sbandieratori e musici “Maestà della Battaglia” di Quattro Castella. Sfileranno le migliori maschere per categorie. È prevista la consegna di un pensierino per tutti i bimbi e giochi in piazza. Si venderanno intrigoni e dolciumi.

Per chi volesse un’idea per il vestito, i temi dei carri sono i seguenti: Innamorati, Zootropolis, Super Mario.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.