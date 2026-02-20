Resoconto del Consiglio comunale formiginese del 19 febbraio

Urbanistica e bilancio al centro della seconda seduta annuale del Consiglio comunale di Formigine, riunitosi al castello giovedì 19 febbraio. Sono due le delibere di natura urbanistica approvate all’unanimità dai consiglieri, entrambi “procedimenti unici ex articolo 53 della legge 24/2017” che regola gli ampliamenti aziendali.

Il primo ha riguardato l’approvazione del progetto di costruzione di una nuova stalla per bovini a stabulazione libera proposto dall’azienda Agricola Vaccari di Corlo: grazie a questa autorizzazione l’azienda potrà sbloccare due milioni di euro di un investimento che è fra l’altro aggiudicatario di un bando regionale con un contributo di circa 350mila euro. Si prevede di realizzare in particolare tre cose: una nuova stalla a stabulazione libera dotata delle più moderne tecnologie per migliorare il benessere animale e ottimizzare il ciclo produttivo, un paddock esterno ombreggiato di 900 mq e la rifunzionalizzazione della stalla esistente. Stesso procedimento autorizzativo ex articolo 53 è quello che ha riguardato l’azienda Siti B&T che grazie a questa delibera potrà realizzare un ampliamento del fabbricato industriale con annessa palazzina uffici. Previste dal progetto anche la separazione degli accessi per mezzi pesanti e automobili (rispettivamente tra via del Ponte e via Viazza) anche al fine di una significativa riduzione del traffico pesante su Via Viazza e la creazione di una reception centralizzata. Il progetto prevede inoltre una attenzione particolare al tema della permeabilità del suolo in quanto, grazie anche all’uso di pavimentazioni drenanti di ultima generazione, essa raggiungerà – per l’interno comparto – il 31,4% superando ampiamente il minimo previsto dalle regole vigenti. Infine inserendosi l’intervento sul perimetro del Varco Ecologico individuato da PTCP e nuovo PUG, è stata prevista la messa a dimora di alberature ed arbusti per mitigare l’impatto del nuovo edificio verso l’adiacente area agricola.

I principali nuovi interventi che entrano a bilancio invece con l’ok alla variazione della pianificazione economico finanziaria sono la nuova casetta dell’acqua che sorgerà a Magreta e il progetto di tutela dei Ginkgo Biloba di Villa Gandini, entrambi destinatari di contributi esterni ottenuti vincendo bandi pubblici.

Approvate dall’aula infine due mozioni proposte dai gruppi, una sull’installazione di una bacheca sulla Costituzione italiana, e una sulla solidarietà alle vittime dei violenti fatti di Torino. A inizio seduta la giunta aveva dato riscontro a tre interpellanze a tema segnalazioni odori, concessione servizi ristorazione al castello e avanzamento della riqualificazione di Piazza Kennedy a Magreta.