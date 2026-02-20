venerdì, 20 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaReggio Emilia, trovato in stazione con banconote falsificate





Reggio Emilia, trovato in stazione con banconote falsificate

CronacaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nel pomeriggio del 6 febbraio scorso, nei pressi della stazione ferroviaria ad alta velocità Mediopadana di Reggio Emilia, un giovane è stato notato dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia durante un servizio di pattugliamento, finalizzato anche al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, insospettiti dall‘atteggiamento del ragazzo, sono intervenuti per un controllo. 

Il giovane, un 19enne di origine egiziana residente a Reggio Emilia, si è mostrato nervoso e insofferente all’accertamento, spingendo i carabinieri ad approfondire i controlli. Durante la perquisizione personale sono stati rinvenuti circa 10 grammi di hashish e sei banconote da 50 euro, risultate contraffatte, custodite all’interno del suo portafogli. Di conseguenza, il ragazzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia con l’accusa di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. Inoltre, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. L’intervento dei carabinieri rappresenta un’azione mirata per il contrasto alle attività criminali legate allo spaccio e al fenomeno delle monete contraffatte.

Gli accertamenti relativi al procedimento continueranno nelle indagini preliminari, con l’obiettivo di approfondire gli aspetti investigativi e stabilire le relative determinazioni in merito all’esercizio dell’azione penale.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.