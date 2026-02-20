Reggio Emilia, trovato in stazione con banconote falsificate

Nel pomeriggio del 6 febbraio scorso, nei pressi della stazione ferroviaria ad alta velocità Mediopadana di Reggio Emilia, un giovane è stato notato dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia durante un servizio di pattugliamento, finalizzato anche al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, insospettiti dall‘atteggiamento del ragazzo, sono intervenuti per un controllo.

Il giovane, un 19enne di origine egiziana residente a Reggio Emilia, si è mostrato nervoso e insofferente all’accertamento, spingendo i carabinieri ad approfondire i controlli. Durante la perquisizione personale sono stati rinvenuti circa 10 grammi di hashish e sei banconote da 50 euro, risultate contraffatte, custodite all’interno del suo portafogli. Di conseguenza, il ragazzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia con l’accusa di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. Inoltre, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. L’intervento dei carabinieri rappresenta un’azione mirata per il contrasto alle attività criminali legate allo spaccio e al fenomeno delle monete contraffatte.

Gli accertamenti relativi al procedimento continueranno nelle indagini preliminari, con l’obiettivo di approfondire gli aspetti investigativi e stabilire le relative determinazioni in merito all’esercizio dell’azione penale.