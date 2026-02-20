venerdì, 20 Febbraio 2026
Referendum, Modena: si designano i rappresentanti di lista

Modena
Tempo di lettura 1 min.
In vista del referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, i delegati delle liste dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum possono designare i propri rappresentanti di lista, cioè le persone incaricate di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio.

Le persone incaricate di fare le designazioni dei rappresentanti devono essere munite di mandato autenticato da notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori del referendum o, per i partiti e gruppi politici, dal presidente o segretario o altra idonea figura organizzativa di livello provinciale o anche di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale). Alle designazioni, ovviamente, i presidenti o segretari dei partiti e i singoli promotori del referendum possono provvedere anche direttamente.

Le designazioni possono essere presentate entro giovedì 19 marzo alla Segreteria generale di Piazza Grande (Ufficio protocollo) o tramite Pec all’indirizzo comune.modena@cert.comune.modena.it (in tal caso allegando copia di un documento di identità valido del designante). Nel caso di invio tramite Pec, le autenticazioni non sono necessarie se gli atti sono firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata.

Le designazioni possono inoltre essere presentate direttamente ai singoli presidenti di seggio nel pomeriggio di sabato 21 o la mattina di domenica 22 marzo, prima dell’inizio delle operazioni di voto. In questo caso è accettato esclusivamente il formato cartaceo.

















