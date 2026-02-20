venerdì, 20 Febbraio 2026
Parte da Bologna il tour di incontri della Regione con le Aziende sanitarie per illustrare il nuovo Accordo integrativo per la Medicina generale

Massimo Fabi

Due settimane fa il via libera al nuovo Accordo integrativo per la Medicina generale, un’intesa storica destinata a rivoluzionare il rapporto tra i cittadini e il servizio sanitario regionale. Oggi, per condividerlo con gli operatori e i professionisti, la Regione inizia un tour di incontri sul territorio: l’obiettivo è illustrarne le ricadute a livello locale in vista del suo recepimento da parte delle singole aziende nei prossimi mesi.

Prima tappa a Bologna, dove l’assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi, ha incontrato all’Ospedale Maggiore il Collegio di Direzione allargato dell’Ausl del capoluogo. Presenti la direttrice generale, Anna Maria Petrini, i direttori delle Unità operative e i coordinatori dei Nuclei primari e delle Professioni sanitarie. Nelle prossime settimane, Fabi incontrerà i Collegi di Direzione allargati di tutte le aziende sanitarie della Regione.

“Questo accordo è fortemente innovativo e crediamo possa diventare un punto di riferimento a livello nazionale- ha spiegato Fabi-. Ma perché centri il suo obiettivo è necessario il coinvolgimento attivo e la partecipazione di tutte le componenti del servizio sanitario regionale: ecco perché da oggi partiamo con questa serie di incontri che dimostrano anche la rinnovata vicinanza dell’assessorato con le Aziende sanitarie. L’intesa- ha proseguito Fabi- rappresenta uno strumento fondamentale per il progetto di riordino della sanità territoriale e ospedaliera che presenteremo nei prossimi mesi e lavoreremo insieme per un’applicazione il più possibile coordinata e omogenea, capace di venire incontro alle necessità delle nostre comunità”.

















