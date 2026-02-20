“Officine fuoriclasse”: finanziato dalla regione il progetto per la scuola Anna Frank di Castelvetro

Il Comune di Castelvetro si è aggiudicato un finanziamento di 34.600 euro sul bando regionale “Scuole Aperte” con un progetto per la scuola media Anna Frank dal titolo “Officine Fuoriclasse: la scuola oltre la scuola”.

Il progetto prevede numerose attività pomeridiane a partecipazione gratuita, che si svolgeranno a partire dal prossimo mese di maggio, per poi entrare nel vivo nel prossimo anno scolastico. Elemento chiave è la rete col territorio: il progetto nasce infatti in stretta collaborazione tra il Comune e l’Istituto comprensivo di Castelvetro, oltre ad Auser che offrirà supporto al trasporto dei ragazzi e al Gruppo Alpini di Castelvetro che curerà attività di educazione civica e di “service learning” sul ruolo della protezione civile con laboratori e incontri dedicati.

«Officine Fuoriclasse si propone come una opportunità concreta per favorire la partecipazione, l’inclusione e per valorizzare il talento dei nostri ragazzi – dice Barbara Patrinieri, assessore castelvetrese alla scuola. Un progetto in grado di attivare connessioni virtuose fra scuola e territorio, offrendo attività diverse e creando un ambiente in cui ogni studente si senta accolto e valorizzato, a zero costi per le famiglie».

Il progetto prevede il coinvolgimento dei docenti della scuola nelle attività pomeridiane, che saranno affiancati da ex studenti come “tutor peer-to-peer”. Accanto a ciò, percorsi di potenziamento e orientamento con esperti che terranno per i ragazzi laboratori e seminari dedicati su varie tematiche, fra cui fisica, logica, astronomia, robotica, ma anche sulla sostenibilità ambientale, oltre ad attività sportive.