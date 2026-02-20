venerdì, 20 Febbraio 2026
Nuove tessere di riconoscimento per la Guardia di Finanza

Grazie alla tecnologia, standard elevati di sicurezza e autenticità

Dal 1° gennaio la Guardia di Finanza ha introdotto un nuovo modello di tessere di riconoscimento per il proprio personale, le quali sostituiranno progressivamente quelle in carta filigranata attualmente in uso.

La nuova card è un vero e proprio condensato di tecnologia, in grado di innalzarne il livello di sicurezza e scongiurare il più possibile il rischio di falsificazioni.

Tra le principali novità:

  • stampa ad alta precisione cromatica, caratterizzata da sfumature continue che impediranno di individuare i punti di variazione del colore, ostacolando qualsiasi tentativo di riproduzione;
  • ologramma trasparente incorporato all’interno di uno degli strati interni della tessera, a protezione dell’autenticità della fotografia del militare titolare della card;
  • personalizzazione con laser engraving, che rende impossibili alterazioni, modifiche o cancellazioni;
  • introduzione di elementi grafici innovativi e di elevata complessità, che non potranno essere replicati né con scanner né con comuni dispositivi fotografici.

Una rivoluzione discreta ma profonda, che gradualmente doterà le Fiamme Gialle di un documento più sicuro e moderno.

Il documento, realizzato su supporto in policarbonato, materiale prescelto per la sua elevata robustezza, resistenza alle sollecitazioni e lunga durata nel tempo, ha dimensioni analoghe a quelle in uso per le carte di credito e le moderne patenti di guida e manterrà l’aspetto grafico nonché i colori che da sempre contraddistinguono i tesserini identificativi dei Finanzieri in carta plastificata, così da preservarne l’immediata e certa riconoscibilità.

















