La cooperativa Realco circa la chiusura di alcuni punti vendita ad insegna Sigma, Ecu ed Economy

La cooperativa Realco, attraverso il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, alla luce delle notizie comparse sulla stampa in queste settimane, intende rassicurare i consumatori che frequentano i punti vendita ad insegna Sigma, Ecu ed Economy quotidianamente, le comunità locali ed i propri partner commerciali sulla continuità di servizio.

“La maggior parte dei supermercati e discount ubicati in Emilia-Romagna – si legge nella nota diffusa dalla Realco – sono regolarmente aperti al pubblico con i consueti orari per accogliere le esigenze di acquisto della comunità locale, garantendo continuità negli approvvigionamenti, nei servizi e nelle collaborazioni commerciali.

Le chiusure temporanee al pubblico di alcuni punti vendita ad insegna Sigma, Ecu ed Economy sono da intendersi provvisorie, dettate dalla crisi finanziaria che sta attraversando la nostra cooperativa e resta ferma la volontà di riaprire al pubblico non appena la situazione lo permetterà con l’obiettivo di presidiare l’occupazione dei territori coinvolti.

La riapertura dei negozi sarà comunicata attraverso i mezzi di comunicazione ufficiali. Ringraziamo i clienti fedeli della comunità e chiediamo loro di continuare ad acquistare nei nostri negozi”.

“La vostra vicinanza, in questo momento, è preziosa e costituisce linfa vitale per permetterci di poter continuare ad operare nel mercato e conseguentemente garantire un presidio dei livelli di occupazione”, asserisce il presidente Andrea Artoni.

“Questo – conclude la nota di Realco -vuole essere inoltre un ringraziamento ufficiale ai dipendenti della cooperativa, dei negozi ed ai fornitori che in questo momento stanno continuando a collaborare con continuità di approvvigionamento per aiutarci a porre le basi per ricostruire un nuovo futuro”.