“La città per il verde” premia Carpi per il parco Città d’Europa

È stata l’assessora all’Ambiente Serena Pedrazzoli, in rappresentanza della città di Carpi, a ritirare questa mattina, venerdì 20 febbraio, il premio “La città per il verde”, dedicato alle migliori pratiche di valorizzazione, gestione e sviluppo del verde pubblico e del paesaggio, e assegnato al Comune per il parco Città d’Europa come “intervento di riconnessione urbana e creazione di un grande polmone verde”. La cerimonia di premiazione si è svolta a Milano nell’ambito di Myplant & Garden, fiera professionale del florovivaismo, garden e paesaggio.

Giunto alla 26ª edizione, il Premio è promosso dalla casa editrice Il Verde Editoriale (che da oltre quarant’anni pubblica la rivista tecnico-scientifica Acer), è dedicato alle migliori pratiche di valorizzazione, gestione e sviluppo del verde pubblico e del paesaggio e viene assegnato ai Comuni e ad altri soggetti pubblici e privati che si sono distinti per modelli di gestione innovativa del verde pubblico, sia in termini di nuove realizzazioni sia di manutenzione e riqualificazione.

Il Premio prevede quattro categorie: il Verde urbano, nell’ambito della quale è stato premiato anche il Comune di Carpi, che premia, tra gli altri, gli interventi per l’incremento del patrimonio verde con nuovi parchi, viali alberati, aree naturalistiche; la Manutenzione del verde, sezione riservata ai Comuni, che premia la manutenzione virtuosa delle aree verdi comunali; la Migliore iniziativa di volontariato per la gestione degli spazi verdi urbani e, infine, la Città resiliente, sezione dedicata alle città impegnate ina zioni strategiche di adattamento ai cambiamenti climatici.

L’edizione 2026 del Premio ha valorizzato, in particolare, le iniziative che interpretano il verde come fattore imprescindibile di benessere per i cittadini e come leva essenziale per la tutela ambientale e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Con focus dedicati a biodiversità, permeabilità dei suoli, gestione delle acque e spazi di socialità. Il Premio, inoltre, si conferma anche come strumento di diffusione di buone pratiche e di confronto tra amministrazioni, enti e operatori del settore.