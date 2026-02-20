venerdì, 20 Febbraio 2026
Iniziativa pubblica Lapam Confartigianato sulla Legge di Bilancio 2026

EconomiaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.

Ospiti il Sen. Massimo Garavaglia e il giornalista Gianni Trovati

Rossi e Mazzini – Lapam

Anche per il 2026, Lapam Confartigianato organizza un appuntamento per approfondire le novità contenute nella nuova Legge di Bilancio. Dal fiscale ai contributi per le imprese: sono questi i principali argomenti che si affronteranno in una iniziativa pubblica e gratuita.

Un’occasione utile per confrontarsi e per approfondire le principali novità della Manovra 2026, che quest’anno vedrà la partecipazione anche di due ospiti di rilievo: si tratta del Senatore Massimo Garavaglia, Presidente della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ed ex ministro del turismo e del giornalista del Sole 24 Ore Gianni Trovati.

La serata si aprirà con il saluto del Segretario Generale Lapam Confartigianato Carlo Alberto Rossi e con l’introduzione ai lavori a cura di Daniele Mazzini, Presidente dell’associazione.

L’evento è in calendario per lunedì 23 febbraio alle ore 19:30 presso l’RMH Hotel Des Art Modena, in Via Luigi Settembrini 10 a Baggiovara.

L’evento è gratuito previa iscrizione. Per iscriversi e prenotare il proprio posto, è sufficiente compilare il modulo reperibile sul sito www.lapam.eu dove sono indicate tutte le informazioni.

















