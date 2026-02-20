Iniziativa pubblica Lapam Confartigianato sulla Legge di Bilancio 2026

Anche per il 2026, Lapam Confartigianato organizza un appuntamento per approfondire le novità contenute nella nuova Legge di Bilancio. Dal fiscale ai contributi per le imprese: sono questi i principali argomenti che si affronteranno in una iniziativa pubblica e gratuita.

Un’occasione utile per confrontarsi e per approfondire le principali novità della Manovra 2026, che quest’anno vedrà la partecipazione anche di due ospiti di rilievo: si tratta del Senatore Massimo Garavaglia, Presidente della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ed ex ministro del turismo e del giornalista del Sole 24 Ore Gianni Trovati.

La serata si aprirà con il saluto del Segretario Generale Lapam Confartigianato Carlo Alberto Rossi e con l’introduzione ai lavori a cura di Daniele Mazzini, Presidente dell’associazione.

L’evento è in calendario per lunedì 23 febbraio alle ore 19:30 presso l’RMH Hotel Des Art Modena, in Via Luigi Settembrini 10 a Baggiovara.

L’evento è gratuito previa iscrizione. Per iscriversi e prenotare il proprio posto, è sufficiente compilare il modulo reperibile sul sito www.lapam.eu dove sono indicate tutte le informazioni.