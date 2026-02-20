venerdì, 20 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
Incendio presso l’azienda Chemco a Vezzano sul Crostolo

Tempo di lettura Less than 1 min.
Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:30, presso lo stabilimento della ditta Chemco, azienda specializzata nella produzione di resine a  Vezzano sul Crostolo. Le fiamme, propagatesi rapidamente data la natura infiammabile dei materiali trattati, hanno richiesto l’immediato intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai comandi di Reggio Emilia e Castelnovo né Monti, attualmente impegnate nelle complesse operazioni di spegnimento e contenimento del rogo.

Per garantire la sicurezza dell’area e gestire la viabilità stradale, pesantemente condizionata dall’entità del sinistro e dalla presenza dei mezzi di soccorso, sono intervenute in supporto anche le pattuglie dei Carabinieri di San Polo d’Enza e della Polizia Locale. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti o persone coinvolte. Le cause del rogo sono tuttora al vaglio mentre le operazioni di bonifica si preannunciano lunghe e delicate.

















