Il sindaco di Sakahogi accolto in municipio a Maranello

Maranello
Si consolida il legame tra Maranello e Sakahogi. Una delegazione guidata dal sindaco della città giapponese, Takahiro Ito, è stato accolta ieri in municipio dal primo cittadino Luigi Zironi e dall’assessore Davide Nostrini.

Dopo i saluti istituzionali di benvenuto, gli amministratori delle due città – che hanno sottoscritto un Patto di Amicizia nel 2012 – si sono confrontati sui progetti sviluppati assieme nel corso degli anni e sui futuri scambi culturali, linguistici, economici e formativi che continueranno a coinvolgere anche le scuole superiori dei rispettivi territori, l’IIS A. Ferrari  e il Nakanihon Automotive College (NAC).

Il sindaco Zironi ha poi mostrato alla delegazione nipponica i memorabilia esposti nell’atrio del municipio – dedicati al legame tra Maranello e Ferrari – per poi accompagnare gli ospiti in visita al Museo Ferrari e, questa mattina, presso l’Acetaia comunale di Maranello, dove i volontari del comitato ‘Maranello Tipico’ hanno raccontato agli ospiti la storia del Balsamico Tradizionale.

La delegazione di Sakahogi – della quale fa parte anche il delegato della scuola NAC, Shigeru Kinoshita, e alcuni studenti giapponesi – ha inoltre visitato in questi giorni lo stesso IIS Ferrari, per un ulteriore approfondimento sui progetti condivisi dai due istituti superiori, e le scuole secondarie di primo grado Ferrari.

“È stato un piacere conoscere di persona l’attuale sindaco di Sakahogi, in carica da poco più di un anno – spiega il primo cittadino maranellese Luigi Zironi – e la sua visita è stata un’ottima occasione per parlare di nuovi progetti da condividere, sia tra le due amministrazioni sia tra le rispettive scuole superiori. In questa amicizia il tema della formazione e dell’automotive è sempre più centrale, ma i nostri scambi culturali si stanno rafforzando anche su settori come l’enogastronomia e il turismo”.

Il Patto di Amicizia, firmato 14 anni fa dalle città di Maranello e Sakahogi, ha visto rafforzarsi nel tempo anche le relazioni tra l’IIS Ferrari e il Nakanihon Automotive College, che collaborano fin dal 2000 a progetti di ricerca legati alla mobilità sostenibile e che ospitano entrambi ogni anno gli studenti della ‘scuola gemella’.

La formalizzazione dell’intesa tra le due amministrazioni, in seguito, ha ampliato gli ambiti in cui poter approfondire una conoscenza tra i territori, con l’obiettivo di potenziare gli scambi culturali, linguistici, economici, industriali, ambientali ed educativi come fonti di opportunità per gli appartenenti alle due comunità.

















