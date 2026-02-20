venerdì, 20 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeAlbineaBen 62 poeti e 184 opere iscritte al X° Concorso di poesia...





Ben 62 poeti e 184 opere iscritte al X° Concorso di poesia del Circolo albinetano

Albinea
Tempo di lettura Less than 1 min.

Le premiazioni si terranno il 16 maggio al parco dei Frassini

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Si sono chiuse le iscrizioni alla decima edizione del Concorso di Poesia del Circolo albinetano dedicato ad Amos Bonacini con un numero altissimo di 62 poeti partecipanti, di cui 17 alla loro prima volta. Le poesie arrivate sono state 184 così suddivise: 74 nella categoria “italiano”, 20 in “dialetto”, 82 nella categoria “giovani dai 13 ai 18 anni” e 8 nella sezione “poesie famose tradotte in dialetto”.

I mesi di marzo ed aprile saranno dedicati al lavoro dei giurati e alla stampa del libro con tutte le poesie della X edizione.

La giornata finale della premiazione è già stata fissata e sarà sabato 16 maggio al parco dei Frassini di Albinea.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.