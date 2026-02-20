Ben 62 poeti e 184 opere iscritte al X° Concorso di poesia del Circolo albinetano

Si sono chiuse le iscrizioni alla decima edizione del Concorso di Poesia del Circolo albinetano dedicato ad Amos Bonacini con un numero altissimo di 62 poeti partecipanti, di cui 17 alla loro prima volta. Le poesie arrivate sono state 184 così suddivise: 74 nella categoria “italiano”, 20 in “dialetto”, 82 nella categoria “giovani dai 13 ai 18 anni” e 8 nella sezione “poesie famose tradotte in dialetto”.

I mesi di marzo ed aprile saranno dedicati al lavoro dei giurati e alla stampa del libro con tutte le poesie della X edizione.

La giornata finale della premiazione è già stata fissata e sarà sabato 16 maggio al parco dei Frassini di Albinea.