A Medicina open day dedicati alla Carta d’Identità Elettronica

Il Comune di Medicina organizza nuovi open day dedicati al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), con l’obiettivo di favorire la cittadinanza nella sostituzione della carta d’identità cartacea, in un’ottica di accessibilità, semplificazione e diminuzione dei tempi di attesa.
A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più valida come documento di riconoscimento, anche se non ancora scaduta. La novità deriva dalla normativa europea che prevede l’utilizzo di documenti più moderni e sicuri, dotati di zona a lettura ottica per i controlli di frontiera.
Dopo il primo ciclo di appuntamenti di febbraio, esauriti in pochi giorni, sono ora disponibili le nuove date per il mese di marzo prenotabili tramite il sito del Comune di Medicina:
- Mercoledì 4 marzo dalle 8.30 alle 18 (orario continuato)
- Mercoledì 11 marzo dalle 8.30 alle 18 (orario continuato)
- Mercoledì 18 marzo dalle 8.30 alle 18 (orario continuato)
Con l’appuntamento si intende ridurre i tempi di attesa, evitare lunghe file e garantire un servizio più organizzato ed efficiente. In questi giorni sarà possibile anche l’accesso libero.
Il calendario degli open day proseguirà fino al mese di luglio e le nuove date saranno comunicate tramite i canali istituzionali dell’Ente.
In caso di difficoltà con la prenotazione online o per informazioni su documentazione e modalità di rilascio è possibile rivolgersi allo SportelloinComune, nuovo ufficio polifunzionale situato all’interno del Palazzo comunale, in via Libertà 103, piano terra a destra, tel. 051 6979 160.
Documenti necessari per il rilascio della CIE
- una fototessera recente (scattata da meno di 6 mesi, sfondo bianco o grigio) oppure una fotografia in digitale, da inviare tramite email (definizione minima 400 dpi, dimensione massima 500kb, formato jpg);
- la vecchia carta d’identità;
- la tessera sanitaria;
- in caso di furto o smarrimento: denuncia e altro documento di riconoscimento;
- per i minori è necessaria la presenza del bambino/a e di entrambi i genitori, oppure il modulo di assenso e la copia del documento del genitore assente.
Il costo è di 22 euro e si può pagare con bancomat o in contanti. La CIE non viene consegnata subito: arriva entro 6 giorni lavorativi all’indirizzo indicato o in Comune. Fino alla consegna, viene rilasciata una ricevuta valida solo in Italia.
Più informazioni sul sito del Comune: https://www.comune.medicina.bo.it/servizio/richiedere-la-carta-d-identita-elettronica